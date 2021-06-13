Бизнес и зарплаты: экономисты рассказали о причинах кризиса

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Российское правительство оказалось в некоем экономическом тупике, поэтому пытается выйти из него за счет бизнеса. Такого мнения придерживается экономист Денис Ракша, который прокомментировал призыв бизнесмена Олега Дерипаски к Центральному банку России о «смирении с инфляцией» и необходимости ускоренного развития среднего класса и дешевой ипотеки.

— На мой взгляд, Дерипаска является не просто достаточно опытным бизнесменом. Просто так он ничего говорить не будет. Тем более если это может в какой-то мере угрожать его бизнесу. В целом ничего жуткого он не сказал, — пояснил эксперт.

Как утверждает эксперт, бизнесмен регулярно вступает в полемику с ЦБ РФ. При этом экономист добавил, что не понимает обе стороны. По его словам, для борьбы с кризисом нужно изначально выяснить его причину, которую в последствии и надо устранить, отмечает ИА «НСН».

В свою очередь экономический эксперт Дмитрий Белоусов уверен, что одной из ключевых проблем нашей страны являются низкие доходы населения.

Росстат опубликовал сведения по среднемесячным заработным платам в регионах с начала 2021 года. Среди лидеров с низкими доходами населения оказались республики Северного Кавказа, а также Ивановская область. Там в среднем зарабатывают от 27,6 до 28,8 тысячи рублей.

— Мы оказались в некоем тупике. В стране низкая производительность труда и относительно высокая занятость. Поэтому у нас наблюдаются низкие зарплаты, — пояснил эксперт.

По его словам, предприятия вынуждены вести конкурентную борьбу на внутреннем рынке, отмечает «Царьград».

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