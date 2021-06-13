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Эксперт оценил предложение понизить возраст брокеров до 12 лет
Фото: pexels.com/cottonbro

Эксперт оценил предложение понизить возраст брокеров до 12 лет

Елена Фролова

Общество

Предложение Центрального банка России о том, чтобы снизить возраст входа инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, прокомментировал адвокат Александр Карабанов.

— Данная инициатива противоречит здравому смыслу. Существуют такие понятия, как дееспособность и правоспособность. К примеру, водительские права человеку выдаются с 18 лет, алкоголь он имеет право купить тоже по достижении данного возраста, — объяснил эксперт.

Он добавил, что здесь учитываются психологические факторы, с помощью которых определяется возраст, когда человек умеет принимать осознанные и взвешенные решения, давать оценку своим действиям, а также подвергаться уголовной ответственности.

— В 12 лет он не может осознавать, что делает, а также отвечать за это, — подчеркнул Александр Карабанов.

Таким образом, эксперт выступил против данной инициативы, отмечает ИА «НСН».

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