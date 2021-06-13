Стало известно о состоянии потерявшего сознание во время матча Эриксена

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Датская футбольная ассоциация сообщила о состоянии футболиста сборной Кристиана Эриксена, который потерял сознание во время матча чемпионата Европы.

— Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, который передал привет партнерам по команде. Его состояние остается стабильным, но он все еще находится в больнице для дальнейшего обследования, — написано на странице организации в Twitter.

Также сообщается, что остальные игроки датской команды получили психологическую помощь и продолжат участие в турнире.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры чемпионата Европы по футболу против Финляндии. Игра проходила в Копенгагене в субботу, 12 июня.

Инцидент произошел на 43-й минуте встречи. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками.

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