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График движения четырех автобусных маршрутов изменится в Москве с 15 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

График движения четырех автобусных маршрутов изменится в Москве с 15 июня

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Беловежская улицаКарта всех событий

Расписание четырех автобусных маршрутов в разных округах Москвы изменится с 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, на маршруте № 16 последний автобус будет отправляться от конечной остановки «Беловежская улица» в 00:20 ежедневно.

Также автобус № 42 будет отправляться от остановки «Матвеевское» в 23:30 по будням и в 23:55 по субботам и воскресеньям.

На маршруте № 69 автобус от остановки «Фили» будет отъезжать в 23:20 вместо 00:10 в течение всей недели, а рейс № 806 будет отправляться от станции «Стадион «Лужники» (южная)» в 23:30, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что график электропоездов Рижского направления МЖД изменят с 15 по 18 июня.

Читайте также: Автобусную остановку возле станции метро «Кожуховская» перенесут с 12 июня

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