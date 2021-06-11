График курсирования поездов Рижского направления МЖД изменят 15-18 июня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание электропоездов Рижского направления МЖД изменят с 15 по 18 июня из-за ремонта железнодорожного моста около платформы 91-й километр. Об этом говорится на сайте МЖД.

Во время ремонтных работ поезда, которые обычно ходят по маршруту Румянцево — Блок-пост 95-го километра, будут следовать по соседнему пути в реверсивном режиме. Электрички будут курсировать поочередно в обе стороны.

— В этот период каменные опоры заменят на монолитные. Работы пройдут в круглосуточном режиме по технологии «закрытый перегон» — ремонтируемый участок будет закрыт для движения поездов, — говорится в сообщении.

Часть поездов на участках Москва — Нахабино и Румянцево — Волоколамск будут отменены. Кроме того, может измениться время отправление некоторых электричек.

Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются из-за повреждения контактной сети на северо-западе Москвы.

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