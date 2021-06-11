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Скоростной режим изменился на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга
Фото: avtodor-tr.ru

Скоростной режим изменился на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга

Татьяна Плотникова

Общество

С пятницы, 11 июня, изменен скоростной режим на одном из участков трассы М-11 «Нева». Об этом рассказали в пресс-службе «Автодора».

До изменений разрешенная скорость движения на участке с 59-го по 149-й километр магистрали составляла 110 километров в час. С 11 июня автомобилистам разрешается развивать на данном участке скорость 130 километров в час.

До конца июня планируется увеличить разрешенную скорость движения также на участке с 546-го по 680-й километр. В результате водители смогут проехать со скоростью 130 километров в час в общей сложности 571 километр дороги М-11, сообщается на официальном сайте «Автодора».

Ранее глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин заявил, что ГИБДД поддержала инициативу снизить скорость движения в городах с 60 до 30 километров в час.

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Москватрасса М-11трасса «Москва-Санкт-Петербург»
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