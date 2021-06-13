Виноградные улитки появились в парках и лесах Москвы

Крупнейшие улитки на ферме в Австрии. / Фото: Reuters

Крупные полосатые виноградные улитки появились на природных территориях столицы.

Чаще всего их можно увидеть на стволах деревьях и на кустах. В дождь они ползают по асфальтированным дорогам, поэтому в непогожие дни по улицам лучше ходить аккуратно.

Улитки питаются листьями и плодами растений. Больше всего они любят листья винограда, из-за которых и получили свое название.

Моллюски откладывают яйца на глубине 5-10 сантиметров. Позже в земле вылупляется потомство.

Ожидается, что в начале лета в Москве появится новое поколение улиток. В природных условиях моллюск может прожить около 20 лет.

Некоторые считают, что улитки приносят больше вреда, чем пользы. Несмотря на это, они являются неотъемлемой частью экосистемы и служат пищей мелким млекопитающим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сурикаты вышли в наружный вольер Московского зоопарка после зимы.

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