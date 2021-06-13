«Они были резвы как мальчики»: Боярский объяснил, почему сборная России проиграла Бельгии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Причиной провала сборной России по футболу в матче против бельгийцев стали неудачные замены и грубые ошибки во время игры. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Он отметил, что изначально был настроен на проигрыш, но все равно продолжал болеть за российскую сборную.

— Я и так был настроен на то, что мы проиграем, — сказал Боярский. — Команда Бельгии хоть и возрастная, но очень профессиональная. Да и они были резвы на поле как мальчики.

Россиян, по мнению актера, подвели многочисленные и грубые ошибки, допущенные во время игры, а также неудачные замены футболистов:

— Правильно сказал Дзюба: «Это не они выиграли нас, а мы проиграли им». Шансы выйти в группу хоть и есть, но они тоже минимальные. Я считаю, что ответственность за проигрыш нельзя возлагать исключительно на команду. Вина тренера тоже есть.

В то же время собеседник «ВМ» отметил, что продолжит следить за игрой россиян в матче с Финляндией и Данией:

— Если из группы выйдем — даже это будет чудо, хотя в этом тоже сомневаюсь. Но я все равно будут дальше болеть.

Боярский также добавил, что «нашим футболистам есть куда расти и поражения — тоже часть большой игры».

Ранее сообщалось, что российская сборная проиграла команде Бельгии в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы.

Встреча группы В, которая проходила в Санкт-Петербурге, закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты), также гол забил Тома Менье (34-я минута).

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня, с командой Финляндии. Бельгийцы в четверг, 17 июня, встретятся в Копенгагене с командой Дании.

Читайте также: «Разгромили на одной ноге»: реакция фанатов и экспертов на поражение России в матче с Бельгией