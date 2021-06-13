СК начал проверку по факту смерти спортсмена во время соревнований в Бронницах

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Россия, Московская область, Бронницы Карта всех событий

В подмосковных Бронницах спортсмен умер во время соревнований по триатлону. Следственный комитет России инициировал проверку по факту случившегося. Об этом в воскресенье, 13 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— По предварительным данным, во время соревнований по триатлону, проходивших в городе Бронницы на озере Бельское, один из спортсменов почувствовал недомогание и скончался, — сообщила представитель ведомства.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения ее результатов будет принято процессуальное решение.

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