«Маразм крепчал»: Рудковская завела Instagram-аккаунт сыну-младенцу

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Музыкальный продюсер Яна Рудковская создала аккаунт в социальной сети Instagram для восьмимесячного сына Арсения, появившегося у звезды в браке с фигуристом Евгением Плющенко.

Как написала Рудковская в собственном Instagram, к такому решению ее сподвигли старшие дети (у продюсера четверо сыновей, в том числе двое — в браке с Плющенко).

В результате продюсер решила завести страничку для младшего сына, выразив интерес, сколько человек подпишутся на нее за сутки.

Подписчики Рудковской отнеслись к ее решению неоднозначно. Одни поддержали продюсера, другие раскритиковали, оставив комментарии «Маразм крепчал», «Вся жизнь напоказ», «Пожалейте детей!».

К моменту публикации данного материала на страницу Арсения Плющенко в Instagram подписались более восьми тысяч человек, от его имени оформлено четыре подписки — на аккаунты родителей и братьев. Кроме того, на странице Арсения появилось три записи.

Ранее стало известно, что Рудковская и Плющенко ожидают нового пополнения в семействе: суррогатная мать родит для пары девочку. Как рассказала Рудковская, она хотела бы назвать дочку Екатериной.

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