Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция Москвы начала проверку после госпитализации мужчины с ранениями
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Полиция Москвы начала проверку после госпитализации мужчины с ранениями

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Столичная полиция организовала проверку сообщений о госпитализации мужчины с травмами спины. Об этом рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о госпитализации пострадавшего из квартиры на Открытом шоссе поступило из одной из столичных больниц. Подробности в полиции не уточнили.

При этом источник ТАСС в экстренных службах города рассказал, что пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение после того, как ему выстрелили в спину из травматического пистолета.

По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Прокуратура Москвы проведет проверку после обнаружения пьяного ребенка на улице

Москвапроверка полицииранения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте