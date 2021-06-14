Полиция Москвы начала проверку после госпитализации мужчины с ранениями
Столичная полиция организовала проверку сообщений о госпитализации мужчины с травмами спины. Об этом рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о госпитализации пострадавшего из квартиры на Открытом шоссе поступило из одной из столичных больниц. Подробности в полиции не уточнили.
При этом источник ТАСС в экстренных службах города рассказал, что пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение после того, как ему выстрелили в спину из травматического пистолета.
По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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