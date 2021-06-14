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Санкции США против российского долга вступили в силу
Фото: pixabay.com

Санкции США против российского долга вступили в силу

Татьяна Плотникова

Финансы

В понедельник, 14 июня, начали действовать санкции США в отношении российских облигаций федерального займа.

Новые ограничительные меры предполагают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичном размещении облигаций российских Министерства финансов и Центробанка. Санкции касаются ценных бумаг, которые будут выпущены после 14 июня.

При этом на вторичный рынок действие ограничений не распространяется, хотя власти Соединенных Штатов не исключили дальнейшее ужесточение санкций в данном направлении, сообщает РБК.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не станет отказываться от доллара полностью.

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