Санкции США против российского долга вступили в силу
В понедельник, 14 июня, начали действовать санкции США в отношении российских облигаций федерального займа.
Новые ограничительные меры предполагают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичном размещении облигаций российских Министерства финансов и Центробанка. Санкции касаются ценных бумаг, которые будут выпущены после 14 июня.
При этом на вторичный рынок действие ограничений не распространяется, хотя власти Соединенных Штатов не исключили дальнейшее ужесточение санкций в данном направлении, сообщает РБК.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не станет отказываться от доллара полностью.
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