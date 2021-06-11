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Набиуллина заявила, что Банк России не станет отказываться от доллара полностью
Фото: roscongress / Анна Горбань

Набиуллина заявила, что Банк России не станет отказываться от доллара полностью

Юлия Павлушова

Экономика

Центробанк не намерен полностью отказываться от доллара в резервах. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она назвала причину такого решения. Дело в том, что валютная структура резервов отражает разного рода риски, в том числе и экономического характера. ЦБ уже в 2018 году произвел основные изменения в структуре золото-валютных резервов, с учетом доходности и ликвидности активов.

— Мы при принятии решения, тем не менее, учитываем валютную структуру ФНБ, изменения в валютной структуре ФНБ. Но при этом, я уже сказала, что это только один из факторов, потому что ФНБ — это около одной пятой ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов, — цитирует Эльвиру Набиуллину РИА Новости.

Ранее банк России повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых.

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