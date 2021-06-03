Володин прокомментировал решение вывести доллар из ФНБ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Решение вывести доллар из структуры ФНБ является шагом, который позволит укрепить финансово-экономический суверенитет России. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта в течение месяца. Уточняется, что в долларах будет вложено ноль процентов, в евро — 40, в юанях — 30. А в золото и фунты с иенами — 20 и 5 процентов соответственно.

Володин заявил, что будет правильным поддержать подобное решение.

— В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном. Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России, — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в стране.

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