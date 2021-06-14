Трамвайный маршрут на востоке Москвы изменят с 15 июня

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Россия, Москва, проезд Энтузиастов Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке одного из трамвайных маршрутов в столичном районе Новогиреево.

Со вторника, 15 июня, изменится маршрут трамвая № 43. В будние дни трамваи № 43 вместо 3-й Владимирской улицы будут ходить до проезда Энтузиастов.

Изменения будут действовать до завершения ремонта трамвайных путей, сообщается на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что расписание четырех автобусных маршрутов в разных округах Москвы изменится с 15 июня.

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