Вашингтон перечислил основные направления сотрудничества с Москвой

Фото: Whitehouse

США и Россия могут продолжать сотрудничество в сфере обеспечения стратегической стабильности и по ряду других вопросов. Об этом рассказал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам американского чиновника, существуют области, поиск основы для совместной работы в которых — в интересах Вашингтона.

В числе таких областей Салливан назвал вопросы стратегической стабильности, гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействие в Арктике.

Вместе с тем помощник американского лидера подчеркнул, что США оставляют за собой право «послать ясный сигнал» России относительно действий, которые, по мнению американских властей, наносят ущерб Соединенным Штатам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, отметила, что предстоящая встреча президентов США и России поможет «выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно тех сфер, по поводу которых у нас есть озабоченность», сообщает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита, который пройдет 16 июня в Женеве.

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