Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

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Президент США Джо Байден объяснил, почему он не хочет проводить совместную конференцию с Владимиром Путиным после саммита, который пройдет 16 июня в Женеве.

— Это не конкурс, кто лучше выступит перед пресс-конференцией, кто кого попытается поставить в неудобное положение, — сказал американский лидер.

Также Байден отметил, что на встрече с главой РФ хочет обсудить «поведение России», которое, по мнению США, якобы нарушает международное право. В ходе переговоров президент США намерен говорить «очень прямо», передает РИА Новости.

Ранее Джо Байден согласился, что отношения России и США «находятся на низкой точке».

Напомним, саммит с участием президентов состоится 16 июня в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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