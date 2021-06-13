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Джо Байден: Отношения России и США находятся на низкой точке
Фото: whitehouse

Джо Байден: Отношения России и США находятся на низкой точке

Илья Ашуров

Политика

Президент США Джо Байден согласился с оценкой отношений между странами, которую дал президент России Владимир Путин. Об этом в воскресенье, 13 июня, глава американского государства сказал на пресс-конференции по итогам встречи «Большой семерки».

— Я думаю, он прав, что они (отношения между Россией и США — прим. «ВМ») находятся на низкой точке, — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Джо Байденом. По словам президента, саммит Россия — США можно считать ненапрасным, если в ходе переговоров удастся создать механизмы взаимодействия Москвы и Вашингтона по различным направлениям.

Напомним, саммит с участием президентов состоится 16 июня в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.

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Владимир ПутинРоссия и СШАДжо Байден
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