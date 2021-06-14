Авторский карьерный подкаст появился у столичного «Технограда»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ВДНХ Карта всех событий

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил подкаст «Мы вам перезвоним!». Об этом в понедельник,14 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Новый проект посвящен трудоустройству, а также планированию карьеры и личностному росту.

— Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время — по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов — от 20 до 45 минут, — цитирует Наталью Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

Подкаст проходит в формате разговора ведущего с экспертом. В качестве гостей приглашают специалистов центра карьеры «Техноград»: консультантов, психологов и профессионалов из сферы HR. Кроме того, в беседе будут принимать участие и другие приглашенные спикеры.

Подкасты бесплатны и доступны на платформах «Яндекс.Музыка», Google и Apple Podcasts.

Ранее Наталья Сергунина рассказала о старте приема заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация». В нем могут принять участие реставраторы, архитекторы, а также реставрационно-проектные мастерские и организации, занимавшиеся восстановлением объектов культурного наследия.

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