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«Красива, как цветок»: Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом
Фото: instagram/achekhova

«Красива, как цветок»: Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом

Василий Плиткин

Общество

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фотографию с большим букетом. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

На фото Чехова сидит на парапете балкона в шортах и топе с открытыми плечами. В руках у телеведущей — шикарный букет белых роз.

— Девушка красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен, — подписала снимок звезда.

Поклонники оценили новую публикацию Чеховой и оставили под ней множество комментариев.

«Худыш»; «Красота»; «Великолепная»; «Шикарно выглядите»; «Анфиса, вы так похорошели»; «Прекрасно выглядите», — написали они.

Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату.

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