«Красива, как цветок»: Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом

Фото: instagram/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фотографию с большим букетом. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

На фото Чехова сидит на парапете балкона в шортах и топе с открытыми плечами. В руках у телеведущей — шикарный букет белых роз.

— Девушка красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен, — подписала снимок звезда.

Поклонники оценили новую публикацию Чеховой и оставили под ней множество комментариев.

«Худыш»; «Красота»; «Великолепная»; «Шикарно выглядите»; «Анфиса, вы так похорошели»; «Прекрасно выглядите», — написали они.

Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату.

Читайте также: «В моей жизни не было ошибок!»: Чехова опубликовала откровенную фотографию