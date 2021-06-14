«Красива, как цветок»: Анфиса Чехова опубликовала фото с шикарным букетом
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фотографию с большим букетом. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.
На фото Чехова сидит на парапете балкона в шортах и топе с открытыми плечами. В руках у телеведущей — шикарный букет белых роз.
— Девушка красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен, — подписала снимок звезда.
Поклонники оценили новую публикацию Чеховой и оставили под ней множество комментариев.
«Худыш»; «Красота»; «Великолепная»; «Шикарно выглядите»; «Анфиса, вы так похорошели»; «Прекрасно выглядите», — написали они.
Ранее Анфиса Чехова показала поклонникам свое новое тату.
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