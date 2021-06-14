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МИД Дании вызвал посла России из-за сообщений о нарушении воздушных границ
Фото: instagram.com/rusembestonia

МИД Дании вызвал посла России из-за сообщений о нарушении воздушных границ

Юлия Павлушова

Политика

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода вызвал российского посла из-за сообщений о «нарушении воздушного пространства королевства ВВС России» на прошлой неделе. Об этом он заявил в понедельник, 14 июня.

По его словам, 11 июня российские самолеты дважды вторглись в воздушное пространство королевства в районе острова Борнхольм.

Йеппе Кофода назвал свое решение «серьезным и недвусмысленным дипломатическим шагом», а полет российских истребителей — «неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил полетов военной авиации».

— Российскому послу было ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить, — подчеркнул глава МИД Дании.

Также он пообещал, что Дания обсудит эту ситуацию на предстоящем саммите НАТО, пишет РИА Новости.

Ранее российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном.

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