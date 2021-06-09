Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море во время учений
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии потерпел крушение в Черном море во время тренировочного полета. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.
Инцидент произошел в среду, 9 июня, над акваторией Болгарии в Черном море. Истребитель выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла-21», однако в 00:45 по московскому времени исчез с радаров и перестал выходить на связь.
Сразу после инцидента ведомство организовало поисково-спасательную операцию, говорится в сообщении. В настоящее время в поисках участвуют состав Военно-морских сил и ВВС Болгарии, а также пограничная полиция и другие специалисты.
Из-за крушения военные маневры в рамках учений «Шабла-21» приостановили, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Токио проверит данные о скором освобождении задержанной в России японской шхуны.
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