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Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Подмосковье
Фото: Pixabay

Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Контроль за соблюдением масочного режима будет усилен в магазинах, общественном транспорте и такси в Подмосковье. Постановление об этом подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, работодатели и руководители организаций обязаны не пускать на работу сотрудников, а также клиентов в помещение без средств индивидуальной защиты.

Данные ограничения, помимо вышеуказанных учреждений, касаются еще и аптек, медицинских организаций и всех предприятий, что продолжают свою работу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Усиленный режим действует до 20 июня. При этом уточняется, что данный режим не распространяется на тех людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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