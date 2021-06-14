Названы страны, где особенно ценят русских мужчин

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Русские мужчины пользуются большой популярностью в разных странах мира. Представительницы прекрасного пола из различных государств по праву оценивают их достоинства.

Индия

Внешность славянских мужчин считается настоящей экзотикой для индианок. В этой стране считается, что светлая кожа является признаком высокого происхождения. А если она сочетается с русыми волосами и ясными глазами, то индийские девушки приходят в неописуемый восторг. Причем они уверены, что представители сильного пола из России — щедрые и искренние.

Китай

Женщинам Китая кажется, что внешность российских мужчин можно сравнить с чем-то инопланетным или космическим. Парням не нужно ничего особенного делать, чтобы произвести впечатление на китайских девушек. В Поднебесной русские молодые люди практически нарасхват, потому что им не требуются отбеливание кожи и операции по созданию «двойного века», которые в настоящие дни широко распространены в Китайской Народной Республике.

Колумбия

Женщины в Колумбии уверены, что русские мужчины являются настоящими джентльменами. Местные красавицы особенно ценят, если русский парень еще и обладает такими качествами, как честность и верность. При этом колумбийки искренне удивляются неумению молодых людей из России флиртовать.

Италия

Итальянки, побывавшие в России, замечают дружелюбие и готовность поделиться знаниями о стране со стороны русских красавцев. При этом тут важно отметить, что Италия является страной с либеральными нравами. Поэтому девушек из этого государства часто смущают консервативность и отсутствие толерантности во взглядах российских мужчин.

Франция

Эти романтичные дамы очень любят свободу. А в русских представителях сильного пола они видят некую загадочность. Их притягивают недоступность и высокая концентрация на своем деле, отмечает Nation News.

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