Врачи рассказали, как донорская кровь спасла жизни тяжелых пациентов

Заведующая отделением трансфузиологии городской клинической больницы имени Кончаловского Виолетта Данилец / Фото: Из личного архива

С января по май 2021 года донорами крови в Москве стала 61 тысяча человек. Во Всемирный день донора «ВМ» рассказывает три истории, когда донорская кровь спасла пациентам жизни.

Главный трансфузиолог Москвы, ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и трансфузиологии НИИ скорой помощи имени Склифосовского Андрей Буланов подчеркивает, что в современной медицине без донорской крови обойтись нельзя.

— Причем ее компоненты нужны не только при сильных кровотечениях или травмах, но и при тяжелых терапевтических ситуациях. Довольно часто такая потребность может быть сопряжена с гранью жизни и смерти, — объясняет он.

Он привел в качестве примера недавний случай, когда благодаря донорской крови удалось спасти 77-летнюю женщину. У пациентки из-за нарушения иммунной системы началось активное образование тромбов, начался некроз нижних конечностей.

— В общей сложности в течение нескольких дней было использовано более семи литров плазмы, тромбоцитов и эритроцитов от 15 доноров. Лечение оказалось успешным. Наша пациентка уже выписана и вернулась к нормальной жизни, — вспоминает он.

Заведующая отделением переливания крови городской клинической больницы № 52 Оксана Карпова говорит, что запасы крови нужны многим отделениям, в первую очередь — гематологическому блоку, где получают медицинскую помощь пациенты с различными заболеваниями крови.

— Особую актуальность донорство приобрело в период пандемии коронавирусной инфекции, — подчеркивает она. — Один из таких случаев был связан с мужчиной, у которого на фоне нескольких серьезных сопутствующих заболеваний были поражены почти 100 процентов легких.

Процедуры не могли быть успешными без постоянных переливаний нескольких компонентов крови.

— В целом для спасения жизни этого пациента на донорские пункты должны были прийти более ста человек, — добавляет Оксана Карпова.

Заведующая отделением трансфузиологии городской клинической больницы имени Кончаловского Виолетта Данилец говорит, что наличие донорской крови часто может стать решающим фактором для спасения жизни пациента.

— В нашу больницу скорая привезла молодого мужчину, попавшего под поезд с травматической ампутацией обеих ног выше коленей, — приводит она пример. — Из-за тяжелых повреждений потеря крови пациентом была критической. В общей сложности ему перелили более пяти литров крови и восьми литров плазмы — это почти три объема крови, содержащейся в организме взрослого человека.

Мужчину поддерживала все время невеста, через какое-то время они поженились, у них родилась дочь.

— А в скором времени ожидается еще одно прибавление в счастливом семействе, — заключает завотделением. — Всего этого не было бы, если бы не доноры.

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