Госпитали для лечения пациентов с COVID-19 начали разворачивать в Подмосковье

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Госпитали для приема и лечения заразившихся коронавирусной инфекцией начали разворачивать в Подмосковье из-за роста случаев заболеваемости. Такую информацию предоставила зампредседателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

— Увеличение заболевших оказалось очень резким. Поэтому власти Московской области приняли решение об оперативном разворачивании медицинских учреждений для работы с пациентами, заразившимися COVID-19, — рассказала руководитель регионального Минздрава телеканалу «Россия 24».

По ее словам, жители области должны соблюдать перчаточно-масочный режим. Кроме того, в ближайшее время в Подмосковье разместят информацию о пунктах вакцинации. Эти сведения появятся около всех касс в торговых центрах и магазинах в формате QR-кода, передает «Радио 1».

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