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«Болеем дальше»: Александр Петров поддержал проигравших российских футболистов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Болеем дальше»: Александр Петров поддержал проигравших российских футболистов

Анастасия Колоскова

Общество

Актер Александр Петров, посетивший вместе с возлюбленной Стасей Милославской матч сборных России и Бельгии, опубликовал фотографию с трибуны болельщиков и призвал «не бросать в наших спортсменов камни» и продолжать болеть за команду.

— Проиграли, да. Но болеем дальше и не бросаем камни в наших парней! Впереди самые важные матчи! Желаю парням настоящей спортивной злости и везения! — написал актер в своем Instagram-аккаунте.

Однако подписчики знаменитости не разделили его взгляды на ситуацию.

«Сделали стране «подарок» на День России»; «Штрафовать их надо, бездельников!»; «А смысл в них бросать? Что бросай, что не бросай, все одно!»; «Когда играть научатся, тогда и камни бросать никто не будет», — написали они в комментариях под публикацией.

Напомним, российская сборная проиграла команде Бельгии в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский назвал причиной провала сборной России по футболу в матче против бельгийцев неудачные замены и грубые ошибки во время игры.

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