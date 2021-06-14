McDonald's в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушение социальной дистанции в заведении

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Ресторану быстрого питания McDonald's в центре Москвы грозит закрытие на 90 суток или штраф до одного миллиона рублей за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

— Сегодня в ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу улица Мясницкая, дом 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании, — рассказал он, добавив, что представителей администрации заведения пригласят в инспекцию для дачи пояснений и составления протоколов.

По словам Поплавского, за выявленные нарушения ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей, однако если специалисты установят нанесение вреда здоровью человека, его размер увеличится до миллиона рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Андрей Поплавский сообщил, что на соблюдение мер против COVID-19 проверили 17 московских ресторанов. Нарушения были выявлены в кафе White, ресторанах «Клево» и Manneken Pis.

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