Ряд магазинов в ТЦ «Афимолл» могут закрыть из-за нарушения мер против COVID-19

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор Москвы выявил нарушения противоэпидемических мер в нескольких магазинах и салоне красоты в торговом центе «Афимолл», из-за чего им грозит закрытие на 90 суток. Об этом сообщила врио заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Боева.

Среди нарушений, которые встретились в магазинах непродовольственных товаров ТЦ «Афимолл Сити», Боева назвала отсутствие оборудования по обеззараживаю воздуха, а также то, что работникам магазинов не измерялась температура при входе.

— Уборка помещений осуществляется бытовыми моющими средствами, отсутствует запас дезинфицирующих средств. Также было проведено обследование салона красоты, и в салоне красоты отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, — добавила она, подчеркнув, что данные по выявленным нарушениям направят в суд.

По ее словам, торговым точкам грозит штраф либо приостановление деятельности на 90 суток.

В целом чиновница отметила, что администрация торгового центра оперативно принимала меры в отношении посетителей, которые были без масок и перчаток, принуждая их надевать средства защиты.

Ранее сообщалось, что ресторану «Клево» и еще двум заведениям в центре Москвы грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса.

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