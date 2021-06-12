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Главный врач ГП № 2 Шиндряева рассказала, зачем нужны новые меры против COVID-19
Фото: Городская поликлиника № 2 Департамента здравоохранения Москвы

Главный врач ГП № 2 Шиндряева рассказала, зачем нужны новые меры против COVID-19

Иван Юминов

Город

Новые меры против коронавируса позволят разорвать цепочку передачи инфекции в Москве. Об этом сообщила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева в субботу, 12 июня.

— Меры, которые вводятся в Москве, в первую очередь позволят снизить контактность, разорвать цепочку передачи вируса. На фоне постоянно увеличивающегося количества заболевших это крайне важно, — рассказала специалист.

Статистика позволяет понять, что COVID-19 не пропал, добавила Шиндряева. Инфекция не щадит даже молодых людей, поэтому в длинные выходные горожанам стоит вакцинироваться, отметила врач.

Врач добавила, что по-прежнему важно соблюдать противоэпидемические меры в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с коронавирусом.

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