Почти 20 московских ресторанов проверили на соблюдение мер против COVID-19

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Ресторану «Клево» и еще двум заведениям в центре Москвы грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок 90 суток за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

— Всего было обследовано около 17 ресторанов. По результатам обследования в трех кафе, а именно в кафе White, ресторанах «Клево» и Manneken Pis, были выявлены нарушения указа мэра Москвы. То есть столики стояли без пространства в 1,5 метра между ними, — сказал он.

Поплавский добавил, что представители заведений будут приглашены в инспекцию для дачи показаний.

Он добавил, что рейды в московских заведениях теперь будут проводиться каждый день, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что концертный зал Music Media Dome могут оштрафовать за нарушение санитарных требований.

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