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Концертный зал Music Media Dome могут оштрафовать за нарушение санитарных требований
Фото: Pixabay

Концертный зал Music Media Dome могут оштрафовать за нарушение санитарных требований

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 5с2Карта всех событий

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявило нарушения требований соблюдения социальной дистанции во время концерта группы Hammali&Navai в концертном зале Music Media Dome. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Андрей Поплавский.

Дополнительный мониторинг социальных сетей также выявил нарушения использования средств индивидуальной защиты. Информация будет передана в Роспотребнадзор.

Так, концертному залу Music Media Dome грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток в случае установления факта нанесения вреда здоровью, а также штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Ранее инфекционист назвал способ, как избежать всплеска COVID-19.

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