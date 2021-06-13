Инфекционист рассказал, что поможет избежать всплеска COVID-19

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Что нужно сделать, чтобы не допустить всплеск коронавирусной инфекции в России, объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его мнению, столичные власти приняли правильное решение об усилении наблюдения за выполнением санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

Врач обратил внимание на то, что фактически туристический сезон открылся в конце марта. Отдыхающие привезли в Россию различные штаммы COVID-19 из-за границы. Поэтому, по его мнению, введенные городскими властями меры просто необходимы.

— Ужесточить методы контроля надо, но при этом не стоит перебарщивать со штрафами. Я бы, наверно, подумал бы об этом, — добавил Евгений Тимаков.

Он уточнил, что сумма наказания за нарушения в условиях современного благосостояния граждан довольно высока, передает «Царьград».

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