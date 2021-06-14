Путин упрекнул журналиста NBC в том, что тот «затыкает ему рот»
Президент России Владимир Путин заявил журналисту телекомпании NBC Киру Симмонсу, которому дал интервью, что тот «затыкает ему рот», когда ему не нравятся ответы российского лидера.
Так, говоря о представителях оппозиции в России, которым присваивается статус иностранных агентов, Путин отметил, что США приняли закон об иностранных агентах еще в 30-е годы и он гораздо жестче российского.
— Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный, — сказал Симмонс.
В ответ на это президент обратил внимание, что журналист ведет себя некорректно, прерывая его и не давая ответить на вопрос.
В свою очередь Симмонс заявил, что был убежден, что Путин считает недопустимым вмешательство во внутренние дела других стран и комментирование их политики, а российский президент, по его мнению, делает именно это.
— Нет. Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски? — отреагировал на обвинение Путин, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США.
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