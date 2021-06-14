Путин упрекнул журналиста NBC в том, что тот «затыкает ему рот»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил журналисту телекомпании NBC Киру Симмонсу, которому дал интервью, что тот «затыкает ему рот», когда ему не нравятся ответы российского лидера.

Так, говоря о представителях оппозиции в России, которым присваивается статус иностранных агентов, Путин отметил, что США приняли закон об иностранных агентах еще в 30-е годы и он гораздо жестче российского.

— Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный, — сказал Симмонс.

В ответ на это президент обратил внимание, что журналист ведет себя некорректно, прерывая его и не давая ответить на вопрос.

В свою очередь Симмонс заявил, что был убежден, что Путин считает недопустимым вмешательство во внутренние дела других стран и комментирование их политики, а российский президент, по его мнению, делает именно это.

— Нет. Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски? — отреагировал на обвинение Путин, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США.

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