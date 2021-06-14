Мясников рассказал, как очистить голову от информационного шлака

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал простой способ, при помощи которого можно очистить свой мозг от информационного мусора, поступившего туда за день.

По словам доктора, научные исследования доказали, что сделать генеральную уборку в голове можно при помощи сна.

— Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно, — цитирует Мясникова Пятый канал.

Кроме того, медик подчеркнул, что недосып может спровоцировать целый ряд заболеваний, в том числе снижение когнитивной функции мозга.

Ранее Александр Мясников напомнил россиянам о вреде курения и перечислил порядок действий, позволяющих победить зависимость от никотина.

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