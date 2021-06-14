«Умный и жесткий»: Байден назвал Путина достойным соперником

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Президент РФ Владимир Путин является достойным соперником. Такое мнение в понедельник, 14 июня, выразил американский лидер Джо Байден.

В преддверии встречи с российским коллегой, которая запланирована на 16 июня в Брюсселе, Байден отметил, что уже встречал Владимира Путина, «он умный и жесткий» и является достойным соперником.

Президент США также рассказал, что в ходе саммита НАТО представители государств — членов альянса поддержали идею встречи с российским лидером. Сам Байден назвал ее своевременной.

Комментируя содержание предстоящего разговора с Владимиром Путиным, Байден выразил намерение «ясно дать понять», что у Москвы и Вашингтона есть сферы, в которых возможно сотрудничество. В областях, где отсутствует взаимопонимание, США «должны четко обозначить красные линии», цитирует президента Соединенных Штатов РИА Новости.

Ранее Джо Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным.

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