«Болотистое поле давления»: Вильфанд объяснил смену температуры в Центральной России

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Режим осадков в Центральной России на неделе, начавшейся 14 июня, объясняется приходом «болотистого поля давления». Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в начале недели атмосферное давление в макрорегионе находится в пределах нормы, а в прогнозах погоды нередко обещают кратковременные дожди.

— Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования… Ветер переменный. Как говорят, болотистое поле давления, — пояснил Вильфанд.

Эксперт также сообщил, что со среды, 16 июня, на европейскую территорию России начнет распространятся область высокого давления с запада. Поскольку при распространении антициклона сначала приходят северные воздушные массы, температура ежедневно будет понижаться на один-два градуса — вплоть до выходных.

Когда Центральная России окажется в центре барического образования, столбики термометров вырастут до 25-30, а затем и до 32 градусов. Это превышает климатическую норму в среднем на четыре градуса, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает период «красной жары».

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