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Синоптик реабилитировал песню про тополиный пух в июле
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптик реабилитировал песню про тополиный пух в июле

Татьяна Плотникова

Общество

Тополиный пух вполне может появиться в июле, как поется в популярной песне, однако это зависит от конкретного региона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что период пыления тополей в каждом субъекте РФ определяется климатическими особенностями. В Москве тополиный пух появляется в середине июня, а в более северных широтах это может произойти в июле.

— «Тополиный пух, жара, июль» — автор мог поймать вдохновение в более северных регионах. Речь не обязательно же о Москве, потому ассоциация автора может быть вполне справедливой, — пояснил Вильфанд ТАСС.

Ранее врач объяснил, почему возникает аллергическая реакция на тополиный пух.

Читайте также: Как аллергику помочь себе в период пыления тополя

тополиный пухГидрометцентр РФРоман Вильфанд
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