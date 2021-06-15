Опрос показал, кого россияне считают угрозой целостности страны

Фото: US Air Force

Более половины (52 процента) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, уверены, что в настоящее время территориальной целостности России ничто не угрожает.

По мнению 39 процентов респондентов, угрозы существуют. Примерно поровну участников исследования считают, что они исходят от США, которые настраивают против России другие государства, и Украины, стремящейся вернуть Крым (29 и 26 процентов соответственно).

Еще 14 процентов усматривают угрозу целостности России в стремлении Китая отобрать Дальний Восток. 11 процентов ответили обобщенно, назвав угрозой враждебно настроенные по отношению к РФ страны. Десять процентов отметили НАТО.

При этом 49 процентов респондентов убеждены, что российская армия сможет противостоять реальной военной угрозе со стороны других стран, 35 процентов полагают, что, скорее, сможет. Обратного мнения придерживаются 11 процентов опрошенных, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов рассказал, зачем Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике.

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