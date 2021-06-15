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В Приморье задержали школьниц за осквернение мемориала
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Приморье задержали школьниц за осквернение мемориала

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек-подростков по подозрению в осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньев Приморского края. Об этом во вторник, 15 июня, рассказали в региональном управлении Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, пожилая жительница города сообщила в полицию, что неизвестные осквернили мемориал , вырвали цветы и раскидали их по территории сквера.

С помощью записей камер видеонаблюдения были установлены подозреваемые — школьницы 14 и 15 лет. Подростков задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Информацию о случившемся также передадут в органы образования Арсеньевского городского округа, сообщается на официальном сайте УМВД РФ по Приморскому краю.

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