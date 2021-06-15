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Число погибших в авариях велосипедистов сократилось с начала 2021 года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Число погибших в авариях велосипедистов сократилось с начала 2021 года

Татьяна Плотникова

Общество

С начала 2021 года в России произошло 508 аварий с участием велосипедистов, следует из статистических материалов Госавтоинспекции РФ.

В результате дорожно-транспортных происшествий 472 велосипедиста получили травмы, 37 погибли. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число ДТП с участием велосипедистов и пострадавших в них почти не изменилось, погибших велосипедистов стало на семь процентов меньше.

В четверти аварий с участием велосипедистов участвовали дети, общее число детей на велосипедах в ДТП по сравнению с 2020 годом выросло с 75 до 127 человек.

Также увеличилось количество погибших детей-велосипедистов (с одного до четырех) и пострадавших (с 74 до 123), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с января 2021 года в Москве погибли девять человек по вине пьяных водителей.

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