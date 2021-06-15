Названы страны, в которые россияне чаще всего отправляют письма

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Жители России чаще всего отправляют письма в Белоруссию, Казахстан и Украину. Об этом рассказали в «Почте России», изучив данные по почтовым отправлениям с начала 2021 года.

В пятерку самых популярных стран у любителей писать письма вошли также США и Германия.

Реже всего россияне отправляют письма на острова Аруба и Бонаре (Бонэйр) и в Ботсвану.

В «Почте России» также отметили увеличение количества посылок от российских продавцов и интернет-магазинов: в первом квартале 2021 года показатель вырос на 28 процентов относительно аналогичного периода 2020 года — до 1,2 миллиона экспортных отправлений.

Больше всего таких посылок было доставлено в США (32,7 процента), Германию (8,3 процента), Великобританию (5,7 процента), Украину (4,9 процента) и Канаду (3,5 процента).

Почти половину таких посылок отправляют малые и средние предприниматели, чаще всего это представители русских промыслов, молодые мейкеры из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви, сообщает RT.

Ранее были названы страны, в которые чаще всего переводят деньги из России.

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