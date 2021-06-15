«Вызывает гомерический хохот»: в Совфеде оценили идею Украины обложить крымчан налогами

Фото: @kovitidi_olga_ / Официальный аккаунт Ольги Ковитиди в Instagram

Законопроект об отмене свободной экономической зоны в Крыму, разрабатываемый Верховной радой Украины, не повлечет никаких правовых последствий для жителей полуострова. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила член Совета Федерации и бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Ольга Ковитиди.

По ее словам, с таким уже успехом украинский парламент мог бы заниматься правовым регулированием законодательства одного из штатов США или проблемами Великобритании, Польши, Румынии и любой другой страны.

— Составленный депутатами Верховной рады законопроект об отмене свободной экономической зоны «Крым» уже никого не удивляет, а лишь вызывает гомерический хохот. Совершенно серьезно украинские парламентарии считают деньги, которые мы зарабатываем от свободной экономической зоны, рассматривают и, что самое смешное, меняют порядок налогообложения. Более того, они даже решили урегулировать ряд положений, касающихся пересечения границы. Такое впечатление, что украинским парламентариям нечем заняться, их совершенно не интересует, что они вырубили практически все леса Закарпатья, что у них сегодня существенные проблемы, касающиеся продовольствия, цены на которое более чем удивляют, проблемы с ценами на жилищно-коммунальные услуги и так далее, — отметила сенатор.

Ковитиди считает, что к подобным законопроектам Верховной рады нужно относиться уже с медицинской точки зрения, а не с правовой. Причем, по мнению сенатора, в отличие от шизофрении «током такое уже не лечится».

На самом полуострове, говорит она, даже не станут подсчитывать экономический ущерб, который мог бы принести законопроект об отмене свободной экономической зоны, если он будет принят.

Российский парламентарий также посоветовала гражданам Украины оценивать экономический эффект от принимаемых Верховной радой законов на предмет того, насколько они улучшили жизнь простых граждан соседней страны.

— Вот этим надо было бы заняться после подобного рода циркового шоу, которое они (депутаты Верховной рады — прим. «ВМ») предпринимают за деньги рядовых избирателей, — подытожила собеседница «ВМ».

Напомним, о разработке законопроекта об отмене свободной экономической зоны «Крым», созданной украинскими властями в 2014 году, стало известно в понедельник, 14 июня. Предполагается, что на граждан Украины, которые проживают на полуострове, будут распространяться украинские налоговые правила.

На данный момент по законам Украины жители Автономной Республики Крым (именно такое название носит субъект в документах соседней страны — прим. «ВМ») рассматриваются как иностранцы. В связи с этим с них не взимаются общегосударственные налоги. Также на полуостров с материковой части Украины можно ввозить товары без растаможки. В то же время жителям полуострова недоступны украинское пенсионное обеспечение и банковские услуги.

Между тем полуостров и город Севастополь с 2014 года входят в состав России по итогам референдума.

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