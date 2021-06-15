Татьяна Буцкая и Октябрина Ганичкина провели мастер-класс по огородничеству

Фото: Полина Федосейкина

В разгар дачного сезона глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая и эксперт по садоводству Октябрина Ганичкина провели в «Центре Вешняки» мастер-класс по работе на приусадебном участке для дачников.

По утверждению экспертов, дачные хлопоты не только позволяют питаться овощами и фруктами собственного производства, но и приносят ощутимую пользу здоровью.

— Умеренные нагрузки на грядках — альтернатива тренажерному залу. Они нормализуют кровяное давление, укрепляют иммунитет, а также способствуют выработке эндорфинов и повышению настроения, — поделилась Татьяна Буцкая.

Она также рассказала об инициативах «Совета матерей», которые дадут людям дополнительные средства для качественного отдыха.

Затем телеведущая и эксперт Октябрина Ганичкина поделилась способами повышения урожайности сада. В конце мастер-класса она добавила, что садоводство — отличный способ досуга для пенсионеров. Особенно в период пандемии, ведь на даче они будут в большей безопасности.