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Перечислены предвестники приближающегося инфаркта
Фото: Pixabay

Перечислены предвестники приближающегося инфаркта

Елена Фролова

Общество

Симптомы сердечного приступа можно заметить в связи с недостатком поступающей крови в главный орган человеческого организма. Есть пять признаков заболевания.

По мнению медиков, не стоит игнорировать проблему с неожиданными спазмами сердца. Это может стать причиной серьезных последствий, среди которых есть и инсульт. Важно обратить внимание на покалывание в груди, распространяющееся по всему телу и отдающее в другие органы. Предвестником инфаркта является и повышенное потоотделение.

Головокружение, усталость и резкие позывы к рвоте также наблюдаются у людей с риском сердечного приступа, отмечает Newinform. Еще одним важным признаком приближающегося инфаркта может послужить сопровождаемое паникой ощущение тревожности. Как считают врачи, интенсивность указанных симптомов может быть разной у пациентов. Важно обратиться за помощью к специалисту в случае обнаружения хотя бы одного из них. Статья об этом была опубликована в медицинском онлайн-журнале Healthline.

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