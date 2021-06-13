«Опасно для жизни»: психолог назвала причины летней депрессии и объяснила, как с ней бороться

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Ощущение апатии, тревоги, подавленного настроения, снижение самооценки и аппетита, отсутствие всяческой мотивации — это все симптомы депрессии. Этот недуг не всегда встречается только в осенне-зимний период, но и летом. Об этом «ВМ» рассказала психолог Екатерина Лукашкина.

— Существует депрессивное состояние, вызванное биологическими факторами, поскольку лето только начинается, витамины еще не успели попасть в организм. Для того чтобы это исключить, необходимо проверить показатели крови, работу щитовидной железы, уровень гормонов и витаминов (витамин Д, ферритин, магний). Если с ними все в порядке и вы в последнее время не испытывали сильный стресс, а полагаете, что депрессия связана с наступлением лета, следует искать причину в психологических аспектах, — пояснила эксперт.

По словам собеседницы «ВМ», в таком случае стоит обратить внимание на то, что могло вызвать это состояние. После определения причин стоит начинать работу над собой, уточнила Лукашкина.

— Депрессивному человеку свойственно заниматься самобичеванием и обвинением себя во всем, что происходит с ним и даже с окружающими. Здесь важно заручиться поддержкой близких и отправиться к психиатру или психологу, который поможет справиться с недугом, — добавила специалист.

Как отметила Екатерина Лукашкина, чтобы избавиться от депрессии, лучше всего работать в комплексе с этими двумя специалистами. Надеяться на то, что это удастся сделать самому, «очень опасно для жизни и здоровья человека», заключила собеседница «ВМ».

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