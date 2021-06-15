Дарвиновский музей пригласил москвичей отметить День молодежи

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный Дарвиновский музей приглашает молодых и активных жителей столицы 27 июня на крышу. Именно здесь развернется программа, посвященная Дню молодежи.

День начнется с показа выставки «Живая крыша», которую создали художник граффити Андрей Поляков и ученый-энтомолог Тимофей Левченко.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах граффити «Крыш-арт». Мастера научат делать окружающий мир краше, ярче и выразительнее.

Далее состоится арт-ток художника Андрея Qwaigone «Анималистика в уличном искусстве», где будут затронуты темы экологии и изменения климата, исчезновения видов животных.

На дискуссии «Современное искусство в научном музее 2.0. Экологический стрит-арт» ребята обсудят историю, философию и жанры стрит-арта, этику граффитчиков, познакомятся с художниками и техниками.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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