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Выставка «Страна заповедников» откроется в Дарвиновском музее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Страна заповедников» откроется в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Развлечения

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку фотографий, сделанных ученым В. В. Горбатовским, «Страна заповедников: от амурского тигра до европейского зубра».

Посетители увидят ландшафты заповедников, где обитают редкие и исчезающие животные. На снимках запечатлены не просто прекрасные мгновения, но и неповторимые картины из жизни природы.

Путешествие по стране заповедников начинается с тех мест, где живет амурский тигр — южной части Дальнего Востока. Зрители побывают у подножия гор Сихотэ-Алиня в Приморском крае, на Камчатке и Курильских островах. Вместе с северным оленем посетители отправятся от берегов сибирской реки Лены до границ Норвегии и Финляндии. В степях Даурского заповедника в Забайкальском крае гости музея увидят редкую зобастую антилопу и полюбуются баргузинским подвидом соболя.

Путешествие продолжится в краях, где сходятся границы России, Монголии, Китая и Казахстана и находятся горы Алтая: Алтайский заповедник, Катунский заповедник и заповедник Убсунурская котловина.

А недалеко от Москвы живет европейский зубр — последний представитель диких быков в Европе.

Выставка открыта с 26 июня по 29 августа, сообщается на сайте музея.

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