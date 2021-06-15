Злоумышленник украл почти два миллиона рублей из коробки в шкафу на востоке столицы

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Россия, Москва, Большой Купавенский проезд, 4 Карта всех событий

Неизвестный проник в пустую столичную квартиру и украл из нее деньги и драгоценности на крупную сумму. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Злоумышленник открыл дверь квартиры в Большом Купавненском проезде, дом 4, подобрав ключи. Проникнув в помещение, он украл из коробки в шкафу 1,6 миллиона рублей и 1,2 тысячи долларов, а также драгоценности.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что из магазина в центре столицы похитили дорогостоящий фотоаппарат. В полицию обратился директор магазина электроники, расположенного на Земляном Валу, дом 39/1, строение 1.

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