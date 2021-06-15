Трамваи на Авиационной улице задерживаются по техническим причинам
Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий
На Авиационной улице в столице изменено движение трамваев. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
— На Авиационной улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 15, 28, 30, 31, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трамваи по техническим причинам задерживаются на Волоколамском шоссе.
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